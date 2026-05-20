UEFA irradia do futebol treinador que filmava jogadoras no balneário à socapa

A UEFA irradiou do futebol o treinador Petr Vlachovsky, que, ao longo de quatro anos, filmou secretamente as suas jogadoras no balneário e no duche.

Em maio de 2025, o técnico, de 42 anos, que já foi selecionador sub-19 da Chéquia e que à data dos factos treinava o FC Slovacko, da primeira divisão, foi sentenciado a pena de prisão suspensa de um ano e banido de todo o futebol checo por cinco anos. A FIFPRO e as vítimas pediram uma pena mais dura, a que a UEFA agora acede, proibindo Vlachovsky de "praticar qualquer atividade relacionada com o futebol para o resto da vida".

"O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA também decidiu pedir à FIFA que estenda a irradiação a nível mundial e que ordene à Federação de Futebol da República Checa que revogue a licença de treinador de Petr Vlachovsky", lê-se em comunicado da UEFA, na terça-feira.

As futebolistas do Slovacko só souberam que a sua intimidade fora violada após a detenção de Vlachovsky, em setembro de 2023. O treinador usava uma câmara miniatura escondida na mochila, com que conseguiu filmar, de forma velada, 14 jogadoras — uma delas com 17 anos.

Entre os pertences de Petr Vlachovsky, também foi apreendido, em 2023, material pornográfico sobre abuso sexual de menores.

O julgamento decorreu à porta fechada e as jogadoras não tiveram hipótese de recurso da sentença por abuso sexual sem contacto, que consideraram curta para a gravidade e o impacto do crime.

