Bernardo Silva. “Quero que Portugal esteja” na final “e ganhe"

O médio Bernardo Silva considera que Portugal é candidato ao título de campeão mundial.

"Esta geração, o número de jogadores a atuar nos melhores clubes do mundo, Portugal nunca teve tantos. Uma geração que, depois de ganhar a Liga das Nações, é uma geração que carrega esse peso e responsabilidade de fazer um bom trabalho. Sabendo que numa competição curta tudo pesa: sorte, lesões, os jogadores estarem a um nível alto. Temos uma boa oportunidade para dar uma alegria aos portugueses", disse.

Em entrevista ao Canal 11, o internacional luso aponta Inglaterra, França, Espanha e Argentina como outros candidatos.

"Não podemos dizer que somos mais favoritos do que eles. Estamos nessa categoria. E a verdade é que poucas vezes desde que nasci vi Portugal estar nessa categoria. A geração de 2004 e 2006 era espetacular. Estamos nesse patamar de favoritos, o que não quer dizer nada, mas é um bom indicador".

"Estou convicto de que vamos fazer um Mundial muito bom. Final de sonho? Quero é que Portugal lá esteja, e que ganhe!", acrescenta.

Nesta conversa ao programa “Soltinhos pelo mundo”, Bernardo Silva fala sobre o meio-campo de Portugal (com Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes).

"Quando os jogadores são bons adaptam-se a qualquer estilo futebolístico. Os bons jogadores têm de combinar e trabalhar em conjunto. O Bruno joga de uma forma diferente da minha, da do PSG. O PSG faz uma marcação que nós não fazemos. É diferente. O Bruno joga de forma diferente ofensivamente. Mas temos de fazer com que funcione”.

Bernardo Silva deixa elogios a Roberto Martinez: "Tem sido bom. Ganhámos a Liga das Nações, importante, é um troféu e dá confiança. É um treinador que a nível de balneário, que é difícil nas seleções, conseguiu manter ambiente bom, todos se sentem importantes”.