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Bélgica

Club Brugge campeão belga

21 mai, 2026 - 21:46

Português Carlos Forbs conquista título nacional.

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O Club Brugge sagrou-se campeão belga pela 20ª vez.

A equipa onde joga o internacional Carlos Forbs, empatou 2-2 contra o Mechelen.

Com esta conquista, o Club Brugge qualificou-se diretamente para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

Em segundo lugar terminou o St. Gilloise, que vai para a terceira pré-eliminatória da Champions.

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