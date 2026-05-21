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Bélgica
Club Brugge campeão belga
21 mai, 2026 - 21:46
Português Carlos Forbs conquista título nacional.
O Club Brugge sagrou-se campeão belga pela 20ª vez.
A equipa onde joga o internacional Carlos Forbs, empatou 2-2 contra o Mechelen.
Com esta conquista, o Club Brugge qualificou-se diretamente para a Liga dos Campeões da próxima temporada.
Em segundo lugar terminou o St. Gilloise, que vai para a terceira pré-eliminatória da Champions.
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