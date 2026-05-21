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Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo, João Félix e Jesus campeões pelo Al Nassr

21 mai, 2026 - 20:55 • Carlos Calaveiras

Capitão da seleção portuguesa marcou por duas vezes.

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O Al Nassr venceu o Damac, por 4-1, e é campeão nacional da Arábia Saudita.

Cristiano Ronaldo bisou, aos 63 e 81 minutos, e já soma 973 golos na carreira. CR7, que chorou após o seu segundo golo do dia, passa a ter 37 troféus na carreira.

Sadio Mané e Kingsley Coman fizeram os outros tentos do Al Nassr. Já Morlaye Sylla reduziu para os visitantes, de grande penalidade.

O Al Hilal, a outra equipa que também podia chegar ao título, venceu o Al Fayha, por 1-0, mas não chegou.

Na classificação final, o Al Nassr termina o campeonato com 86 pontos, contra 84 do Al Hilal, de Rúben Neves.

É o nono título de campeão do Al Nassr. A última vez tinha sido em 2018/19, na altura sob o comando de Rui Vitória.

Por sua vez, Jorge Jesus volta a vencer o campeonato saudita depois de 2023/24, então no comando técnico do Al Hilal.

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