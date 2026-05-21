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Arábia Saudita

FPF e Liga felicitam portugueses do Al Nassr

21 mai, 2026 - 22:10

Pedro Proença e Reinaldo Teixeira deixam mensagens nas redes sociais.

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Os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga Portugal, felicitam os portugueses do Al Nassr, novos campeões da Arábia Saudita.

O Al Nassr derrotou o Damac, por 4-1, e conquistou o título nacional.

Pedro Proença escreveu: "Em meu nome, e em nome da Federação Portuguesa de Futebol, felicito todos os portugueses do Al Nassr por esta conquista. Parabéns ao nosso capitão Cristiano Ronaldo e a João Félix, ao treinador Jorge Jesus e respetiva equipa técnica e, na pessoa do diretor José Semedo, cumprimentar todos os portugueses da estrutura do Al Nassr por representarem o Futebol português e o nosso Talento. Parabéns, campeões!".

Já Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portugal, escreveu: "Parabéns a Cristiano Ronaldo, João Félix e Jorge Jesus pela conquista do campeonato saudita ao serviço do Al-Nassr".

"Palavra especial a Cristiano Ronaldo, o maior embaixador de Portugal no mundo, que volta a somar um título a uma carreira ímpar, para a qual já se esgotaram os adjetivos. Um futebolista com lugar reservado no Olimpo e que continua a engrandecer o nome do país no panorama desportivo internacional", disse, antes de concluir. "São três nomes maiores do futebol português, cujo percurso internacional continua a afirmar a qualidade, a competência e a ambição dos nossos profissionais além-fronteiras, elevando o prestígio de Portugal no panorama desportivo mundial".

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