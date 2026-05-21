Hornicek e… Jurasek na lista da Chéquia

O guarda-redes Lukas Hornicek, do Sp. Braga, está entre os convocados da Chéquia para o Campeonato do Mundo.

O guardião dos arsenalistas está na lista final de Miroslav Koubek.

Entre as escolhas está um ex-Benfica que teve uma passagem fugaz pelo nosso país: David Jurasek, atualmente no Slavia de Praga.

A Chéquia está no Grupo A e vai defrontar Coreia do Sul, México e África do Sul.

Convocados:

Guarda-redes: Lukas Hornicek, Matej Kovar, Jindrich Stanek;

Defesas: Vladimir Coufal, David Doudera, Tomas Holes, Robin Hranac, Stepan Chaloupek, David Jurasek, Ladislav Krejci, Jaroslav Zeleny e David Zima;

Médios: Pavel Bucha, Lukas Cerv, Vladimir Darida, Tomas Ladra, Lukas Provod, Michal Sadilek, Hugo Sochurek, Alexandr Sojka, Tomas Soucek, Pavel Sulc e Denis Visinsky;

Avançados: Adam Hlozek, Tomas Chory, Mojmir Chytil, Christophe Kabongo, Jan Kuchta e Patrik Schick