João Félix. “Dia memorável” a vitória do Al Nassr

O avançado João Félix está feliz com a conquista do título pelo Al Nassr.

"Ganhar com o Al Nassr, aqui na Arábia, não é fácil e é especial. Em Portugal, se calhar não sabem, mas aqui na Arábia há muita coisa extra futebol. E o Al Nassr infelizmente é 'pequeno' e é muito complicado ganhar a liga. Mas, conseguimos. É um dia memorável para todos os fãs e para o clube", disse.

O internacional luso aproveitou para relembrar a sua chegada à Arábia Saudita.

"Trabalho todos os dias para estar o melhor possível. Apanhei um ambiente que me favoreceu bastante: o tipo de jogo, a posição em que joguei e os colegas que tinha à volta. Acabou por ser uma época fantástica e terminou da melhor forma”.

Félix, que teve proposta do Benfica, reforçou: “Quando tomo a decisão de vir é uma decisão pensada. A oportunidade de vir para o Al Nassr não foi pensada num dia. A partir do momento que aceito, vou com tudo. Umas vezes as coisas correm bem, outras vezes não correm. Desta vez, acho que foi perfeito".

João Félix falou também sobre a emoção de Cristiano Ronaldo, que conseguiu o seu primeiro título na Arábia Saudita.

"O Cris já tem tentado há alguns anos ganhar aqui o primeiro título, principalmente a liga. Sei porque estou com ele todos os dias e sei o quanto ele sofre com isto. Sei o quanto ele queria ganhar. Fui dar-lhe um abraço porque estava quase, eram só mais uns minutinhos para podermos festejar".

Agora, para João Félix, segue-se a seleção e o Mundial 2026. Estágio começa dia 1 de junho.

"Claro que se chega mais motivado. Agora, temos uns dias para descansar e aproveitar um bocadinho com a família em Portugal. Depois, começamos dia 1 já vamos com tudo outra vez. A partir daí, esqueço o campeonato e o foco passa para o Mundial que é o mais importante. Vamos fazer o nosso trabalho jogo a jogo. As coisas vão acontecer naturalmente porque temos um grande grupo. Com uma pontinha de sorte, acredito que podemos conquistar o troféu", concluiu.

O Al Nassr derrotou o Damac, por 4-1, e carimbou o título da Arábia Saudita.