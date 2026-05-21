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Leonardo Jardim vence, Abel Ferreira perde na Libertadores
21 mai, 2026 - 08:35 • Inês Braga Sampaio
Flamengo segura primeiro lugar do Grupo A com uma vitória sobre o Estudiantes. Palmeiras cai para segundo no Grupo F, ao perder na receção ao Cerro Porteño, novo líder.
Sortes distintas para os treinadores portugueses na Taça Libertadores, na madrugada desta quinta-feira. O Palmeiras, de Abel Ferreira, perdeu na receção ao Cerro Porteño, do Paraguai, enquanto o Flamengo, de Leonardo Jardim, derrotou o Estudiantes, da Argentina, ambos por 1-0.
Em São Paulo, no Brasil, um golo solitário de Pablo Vegetti, aos 47 minutos, resolveu a partida para o Cerro Porteño, que salta para a liderança do Grupo F, com dez pontos, mais dois que o Palmeiras, segundo.
Em terceiro, está o Sporting Cristal (Peru), com seis pontos, que perdeu, por 3-2, na visita ao Junior Barranquilla (Colômbia), quarto, com quatro pontos.
No Rio de Janeiro, foi Pedro, com um golo aos 64 minutos, a dar o triunfo ao Flamengo, que segurou o primeiro lugar do Grupo A, com dez pontos, menos um que o Independiente Medellín, que sobe a segundo. Os colombianos venceram, por 3-2, no terreno do Cusco.
O Estudiantes é terceiro, com seis pontos. O Cusco aparece na última posição, com apenas um ponto conquistado. Flamengo e Independiente têm menos um jogo disputado que os dois últimos classificados.
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