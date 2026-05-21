Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 21 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Lesão de Neymar assusta Brasil, mas não o tira do Mundial

21 mai, 2026 - 08:59 • Inês Braga Sampaio

Avançado não deve jogar mais pelo Santos até ao Mundial 2026, no entanto, deve apresentar-se sem limitações nos trabalhos da seleção brasileira, no dia 27 de maio.

A+ / A-

Neymar vai falhar os próximos jogos do Santos, devido a uma lesão na barriga da perna. Ainda assim, deverá estar apto para o Mundial 2026.

De acordo com o Santos, o internacional brasileiro, de 34 anos, tem um edema (inchaço por acumulação de líquidos nos tecidos) na perna direita.

"Neymar tem uma pequena lesão na panturrilha [barriga da perna], um edema. O nosso plano, seguindo a evolução, é entregá-lo apto na próxima semana à Confederação Brasileira de Futebol", explicou o coordenador do Núcleo de Saúde do Santos, Rodrigo Zogaib, ao "Globo Esporte".

O número 10 do Santos lesionou-se frente ao Coritiba, no domingo.

A previsão é que Neymar fique cinco a dez dias em tratamento. É improvável que ainda jogue pelo Santos antes do Mundial. O avançado tem de se apresentar aos trabalhos da seleção brasileira na quarta-feira.

Carlo Ancelotti surpreendeu, na segunda-feira, ao incluir o nome de Neymar nos 26 convocados do Brasil para o Mundial, que se vai realizar entre 11 de junho e 19 de junho, no México, nos EUA e no Canadá.

O Brasil está integrado no Grupo C do Campeonato do Mundo de 2026, juntamente com Marrocos, Haiti e Escócia. A "canarinha" estreia-se na prova no dia 13 de junho, um sábado, diante da seleção marroquina.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 21 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

Vídeo

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)