Lesão de Neymar assusta Brasil, mas não o tira do Mundial

Neymar vai falhar os próximos jogos do Santos, devido a uma lesão na barriga da perna. Ainda assim, deverá estar apto para o Mundial 2026.

De acordo com o Santos, o internacional brasileiro, de 34 anos, tem um edema (inchaço por acumulação de líquidos nos tecidos) na perna direita.

"Neymar tem uma pequena lesão na panturrilha [barriga da perna], um edema. O nosso plano, seguindo a evolução, é entregá-lo apto na próxima semana à Confederação Brasileira de Futebol", explicou o coordenador do Núcleo de Saúde do Santos, Rodrigo Zogaib, ao "Globo Esporte".

O número 10 do Santos lesionou-se frente ao Coritiba, no domingo.

A previsão é que Neymar fique cinco a dez dias em tratamento. É improvável que ainda jogue pelo Santos antes do Mundial. O avançado tem de se apresentar aos trabalhos da seleção brasileira na quarta-feira.

Carlo Ancelotti surpreendeu, na segunda-feira, ao incluir o nome de Neymar nos 26 convocados do Brasil para o Mundial, que se vai realizar entre 11 de junho e 19 de junho, no México, nos EUA e no Canadá.

O Brasil está integrado no Grupo C do Campeonato do Mundo de 2026, juntamente com Marrocos, Haiti e Escócia. A "canarinha" estreia-se na prova no dia 13 de junho, um sábado, diante da seleção marroquina.