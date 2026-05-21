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- 22 mai, 2026
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Mundial 2026
Maguire “chocado e desolado” por ficar fora dos 26 de Inglaterra
21 mai, 2026 - 18:23
A lista final de Thomas Tuchel é conhecida esta sexta-feira.
O defesa Harry Maguire confirma não vai ser convocado para o Mundial 2026.
O jogador diz-se “chocado e desolado” por ficar fora das opções de Thomas Tuchel.
“Estava confiante de que poderia ter desempenhado um papel importante este verão pela minha seleção, depois da época que tive. Fiquei chocado e desolado com a decisão. Nada me deu mais prazer do que vestir aquela camisola e representar o meu país ao longo dos anos. Desejo aos jogadores tudo de bom para este verão”, lê-se na publicação.
A lista final de Inglaterra para o Mundial 2026 só vai ser conhecida esta sexta-feira, dia 22 de maio.
De recordar que a Inglaterra está no Grupo L, juntamente com a Croácia, Gana e Panamá.
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