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Maguire “chocado e desolado” por ficar fora dos 26 de Inglaterra

21 mai, 2026 - 18:23

A lista final de Thomas Tuchel é conhecida esta sexta-feira.

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O defesa Harry Maguire confirma não vai ser convocado para o Mundial 2026.

O jogador diz-se “chocado e desolado” por ficar fora das opções de Thomas Tuchel.

“Estava confiante de que poderia ter desempenhado um papel importante este verão pela minha seleção, depois da época que tive. Fiquei chocado e desolado com a decisão. Nada me deu mais prazer do que vestir aquela camisola e representar o meu país ao longo dos anos. Desejo aos jogadores tudo de bom para este verão”, lê-se na publicação.

A lista final de Inglaterra para o Mundial 2026 só vai ser conhecida esta sexta-feira, dia 22 de maio.

De recordar que a Inglaterra está no Grupo L, juntamente com a Croácia, Gana e Panamá.

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