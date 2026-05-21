Neuer de regresso à seleção. Veja a lista da Alemanha

Manuel Neuer, de 40 anos, ainda titular do Bayern, tinha deixado a seleção após o Europeu de 2024, competição na qual a Alemanha foi eliminada pela Espanha nos quartos de final, mas o selecionador Julian Nagelsmann convenceu-o agora a voltar.

O guarda-redes integra a lista hoje divulgada de 26 escolhidos para o Mundial, num campeonato em que a Alemanha integra o Grupo E, com Equador, Costa do Marfim e o estreante Curaçau.

Na competição, entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México, Neuer deverá ser o titular da baliza, ‘destronando’ o também convocado Oliver Baumann (Hoffenheim), enquanto Alexander Nübel (Estugarda) deverá ser a terceira opção.

A Alemanha, quatro vezes campeã mundial (1954, 1974, 1990 e 2014), foi eliminada ainda na fase de grupos dos dois últimos Mundiais, no Qatar2022 e na Rússia2018.

Antes de seguir para os Estados Unidos, a equipa vai defrontar a Finlândia em jogo de preparação, em Mainz, em 31 de maio, e dias depois, em 6 de junho, já em Chicago, os Estados Unidos.

Lista dos 26 convocados:

- Guarda-redes: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munique) e Alexander Nübel (Estugarda).

- Defesas: Joshua Kimmich (Bayern Munique), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (Leipzig), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Pascal Gross (Brighton), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Malick Thiaw (Newcastle) e Jonathan Tah (Bayern Munique).

- Médios: Jamal Musiala (Bayern Munique), Jamie Leweling (Estugarda), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munique), Nadiem Amiri (Mainz), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Estugarda) e Leon Goretzka (Bayern Munique).

- Avançados: Kai Havertz (Arsenal), Deniz Undav (Estugarda), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Florian Wirtz (Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle), Lennart Karl (Bayern Munique) e Leroy Sané (Galatasaray).