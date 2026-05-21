Real Madrid vai mesmo a eleições. Enrique Riquelme avança

O empresário Enrique Riquelme confirma que vai avançar nas eleições do Real Madrid e já avisou a Junta Eleitoral do clube, o primeiro passo para a formalização do processo.

Riquelme trabalha para montar um projeto que possa concorrer contra o atual presidente Florentino Pérez.

Os meios de comunicação espanhola avançam parte da equipa que vai estar na lista de Enrique Riquelme: David Mesonero, Angel Martin, Dámaso Quintana e Rosauro Varo.

As listas têm de ser confirmadas até dia 23 de maio. Havendo mais que uma, as eleições são adiadas por 15 dias.

Este facto pode atrasar a oficialização do novo treinador do Real Madrid. Em Espanha adianta-se que o nome mais bem colocado é José Mourinho, atual treinador do Benfica.