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Real Madrid vai mesmo a eleições. Enrique Riquelme avança

21 mai, 2026 - 18:50 • Carlos Calaveiras

A confirmar-se, o processo de contratação do novo treinador poderá ter de ser adiado.

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O empresário Enrique Riquelme confirma que vai avançar nas eleições do Real Madrid e já avisou a Junta Eleitoral do clube, o primeiro passo para a formalização do processo.

Riquelme trabalha para montar um projeto que possa concorrer contra o atual presidente Florentino Pérez.

Os meios de comunicação espanhola avançam parte da equipa que vai estar na lista de Enrique Riquelme: David Mesonero, Angel Martin, Dámaso Quintana e Rosauro Varo.

As listas têm de ser confirmadas até dia 23 de maio. Havendo mais que uma, as eleições são adiadas por 15 dias.

Este facto pode atrasar a oficialização do novo treinador do Real Madrid. Em Espanha adianta-se que o nome mais bem colocado é José Mourinho, atual treinador do Benfica.

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