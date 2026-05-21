Mundial 2026
Schjelderup e Aursnes nos 26 da Noruega
21 mai, 2026 - 19:43
A Noruega integra o Grupo I, juntamente com França, Senegal e Iraque.
Andreas Schjelderup e Fredrik Aursnes integram a lista de 26 convocados da Noruega para o Mundial de futebol.
É a primeira vez que os dois jogadores do Benfica vão participar numa grande competição de seleções.
Aursnes é titular há várias épocas na equipa da Luz, já Schjelderup apenas “explodiu” desde janeiro, já orientado por José Mourinho.
O selecionador norueguês Stale Solbakken chamou também as duas maiores estrelas do país: Erling Haaland e Martin Odegaard.
Convocados:
Guarda-redes: Orjan Nyland, Egil Selvik e Tangvik
Defesas: Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, Leo Skiri Ostigard, Sondre Langas, Henrik Falchener, Julian Ryerson, Marcus Holmgren Pedersen, David Moller Wolfe e Fredrik Bjorkan
Médios: Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Kristian Thorstvedt, Thelonious Asgard e Morten Thorsby
Avançados: Erling Haaland, Alexander Sorloth, Jorgen Strand Larsen, Antonio Nusa, Oscar Bobb, Andreas Schjelderup e Jans Petter Hauge.
