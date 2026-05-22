Arbeloa anuncia adeus ao Real Madrid e rejeita ser adjunto de Mourinho: "Fiz o melhor pelo clube"

O treinador espanhol revelou que a situação quando chegou ao clube não era a ideal. "Sei como estava a equipa quando cheguei e o que tive de enfrentar. Certamente seria diferente se o tivesse enfrentado desde o primeiro dia da temporada", disse. "Foi o que me tocou e tentei fazê-lo da melhor maneira, não à minha maneira", acrescentou.

Arbeloa assumiu a equipa em janeiro, após a saída de Xabi Alonso. Ao serviço do Real obteve 17 vitórias em 27 partidas, tendo chegado aos quartos de final da Liga dos Campeões, onde foi eliminado pelo Bayern, finalista do torneio no dia 30.

Na conferência de antevisão ao último jogo da temporada, Álvaro Arbeloa anunciou que vai deixar os merengues no final da temporada. O treinador do Benfica, José Mourinho, é apontado como o sucessor do espanhol.

Apesar da saída, o técnico não assume qualquer arrependimento: "Tenho pensado mais no Madrid do que em mim nestes meses, mas fiz o melhor pelo clube. Noutro clube teria sido diferente, mas era o que tinha de fazer", rematou.

Arbeloa mostrou-se grato pela aposta de Florentino Pérez, que o promoveu do Real Madrid Castilla. "Muito agradecido ao clube pela oportunidade, espero que um dia possa voltar", afirmou.

O regresso, no entanto, não será através de José Mourinho, como o próprio esclareceu. "Mourinho tem uma equipa técnica fantástica, está muito bem rodeado. Se chegar, irá fazê-lo com os seus, como deve ser. Não há nenhuma possibilidade de que eu possa estar com ele".

Após a saída de Arbeloa, espera-se que José Mourinho assuma o cargo. O anúncio poderá ter que esperar as eleições do clube, que se realizarão, num prazo máximo de 15 dias após o dia 23 de maio, data limite para apresentação das candidaturas.

*texto editado por Hugo Tavares da Silva