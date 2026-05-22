Alemanha
Campeão do Mundo pendura botas aos 40 anos
22 mai, 2026 - 23:16
O avançado Lukas Podolski anunciou, esta sexta-feira, que vai terminar a carreira no final da temporada.
O internacional alemão – e campeão do mundo em 2014 - pendura as botas aos 40 anos.
Podolski representou oito clubes: Bayern Munique, Colónia, Galatasaray, Arsenal, Inter Milão, Antalyaspor, Vissel Kobe e o Gornik Zabrze.
O jogador marcou 273 golos e fez 165 assistências.
