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Mundial 2026

Inglaterra revoluciona lista de 26 eleitos

22 mai, 2026 - 19:33

Tuchel deixa várias “figuras” de fora.

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A lista de convocados da Inglaterra para o Mundial 2026 está cheia de surpresas.

O selecionador Thomas Tuchel deixou, de fora, Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold e Harry Maguire, entre outros.

Entre as surpresas estão Djed Spence (Tottenham) Burn (Newcastle), O’Reilly (Man. City), Madueke (Arsenal) e Toney (Al Ahli).

A Inglaterra está no Grupo L do Mundial 2026, juntamente com Croácia, Gana e Panamá.

Convocados:

Guarda-redes: Dean Henderson, Jordan Pickford e James Trafford;

Defesas: Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence e John Stones;

Médios: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice e Morgan Rogers;

Avançados: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney e Ollie Watkins.

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