  • Bola Branca 12h44
  • 22 mai, 2026
Futebol Internacional

Já se conhecem os convocados da Inglaterra para o Mundial. E ausências surpreendem

22 mai, 2026 - 11:37 • Redação*

A lista de 26 convocados de Tuchel começou a ser motivo de debate mesmo antes de ser anunciada.

O selecionador inglês, Thomas Tuchel, anunciou esta sexta-feira os 26 nomes que vão defender a equipa dos três leões no Campeonato do Mundo. A lista tem sido muito debatida devido às ausências de alguns nomes de peso e a inclusão de algumas surpresas.

Entre os ausentes encontram-se Harry Maguire, um dos capitães da seleção, Cole Palmer, melhor jogador do Mundial de Clubes, e Phil Foden, jogador importante no City de Guardiola.

Outros dos nomes a ficarem de fora do Mundial foram Adam Wharton (Crystal Palace), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forrest) e Lewis Hall (Newcastle), atletas que pelo rendimento apresentado eram dados como certos no Mundial.

Nas surpresas estão a inclusão de Madueke (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Dan Burn (Newcastle), Ivan Toney (Al-Ahli) e Djed Spence (Tottenham).

Thomas Tuchel revelou que teve como prioridade a construção de um grupo, o que levou a decisões difíceis. "Foi doloroso, muito difícil e eu fiz as chamadas telefónicas e algumas delas foram muito emocionais", confessou.

"Temos de escolher uma equipa com que estejamos convencidos, que amamos, e se houver dúvidas então não se joga ao mesmo nível", disse. "Principalmente, trata-se de energia, conexão e coletividade", completou.

A seleção inglesa está no grupo L do Mundial e tem como adversários a Croácia, o Gana e o Panamá.

Convocados:

Guarda-redes: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford

Defesas: Reece James, Jarell Quansah, Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Nico O’Reilly, Dan Burn, Tino Livramento, Djed Spence

Médios: Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Eberechi Eze, Jude Bellingham

Avançados: Bukayo Saka, Noni Madueke, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Harry Kane, Ollie Watkins, Ivan Toney

*texto editado por Hugo Tavares da Silva

À espera dos campeões na Ribeira: "Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

