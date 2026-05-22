- Bola Branca 12h44
- 22 mai, 2026
-
Futebol Internacional
Já se conhecem os convocados da Inglaterra para o Mundial. E ausências surpreendem
22 mai, 2026 - 11:37 • Redação*
A lista de 26 convocados de Tuchel começou a ser motivo de debate mesmo antes de ser anunciada.
O selecionador inglês, Thomas Tuchel, anunciou esta sexta-feira os 26 nomes que vão defender a equipa dos três leões no Campeonato do Mundo. A lista tem sido muito debatida devido às ausências de alguns nomes de peso e a inclusão de algumas surpresas.
Entre os ausentes encontram-se Harry Maguire, um dos capitães da seleção, Cole Palmer, melhor jogador do Mundial de Clubes, e Phil Foden, jogador importante no City de Guardiola.
Outros dos nomes a ficarem de fora do Mundial foram Adam Wharton (Crystal Palace), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forrest) e Lewis Hall (Newcastle), atletas que pelo rendimento apresentado eram dados como certos no Mundial.
Nas surpresas estão a inclusão de Madueke (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Dan Burn (Newcastle), Ivan Toney (Al-Ahli) e Djed Spence (Tottenham).
Thomas Tuchel revelou que teve como prioridade a construção de um grupo, o que levou a decisões difíceis. "Foi doloroso, muito difícil e eu fiz as chamadas telefónicas e algumas delas foram muito emocionais", confessou.
"Temos de escolher uma equipa com que estejamos convencidos, que amamos, e se houver dúvidas então não se joga ao mesmo nível", disse. "Principalmente, trata-se de energia, conexão e coletividade", completou.
A seleção inglesa está no grupo L do Mundial e tem como adversários a Croácia, o Gana e o Panamá.
Convocados:
Guarda-redes: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford
Defesas: Reece James, Jarell Quansah, Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Nico O’Reilly, Dan Burn, Tino Livramento, Djed Spence
Médios: Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Eberechi Eze, Jude Bellingham
Avançados: Bukayo Saka, Noni Madueke, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Harry Kane, Ollie Watkins, Ivan Toney
*texto editado por Hugo Tavares da Silva
- Bola Branca 12h44
- 22 mai, 2026
-