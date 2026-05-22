Jesus confirma saída do Al-Nassr. Turquia "é possibilidade", Benfica "está fora de questão"

Jorge Jesus confirmou, na quinta-feira, que vai deixar o Al-Nassr, da Arábia Saudita. O Benfica "está fora de questão", já a Turquia é uma possibilidade.

"Não vou continuar na Arábia Saudita, vamos ver onde vou aproveitar um novo projeto", afirmou o treinador português, de 71 anos, em declarações à Sport TV, após a conquista do título de campeão saudita.

Sobre os rumores que associam Pep Guardiola, que vai deixar o Manchester City no verão, e questionado sobre se isso o orgulharia, Jesus ironiza: "Ele é que tem de ter orgulho em me substituir a mim."

Jesus recorda que foi campeão nacional em Portugal, no Brasil e na Arábia Saudita. Falta-lhe ser vencer num dos países por onde passou: a Turquia.

"Se calhar, tenho uma história para acabar no Fenerbahçe. É uma das possibilidades. Vou pensar", assume o técnico, que revela que recebeu convite do Fenerbahçe e de outro clube turco: "Há três grandes equipas na Turquia: Fenerbahçe, Galatasaray e Besiktas. Dessas três, foram duas. A segunda equipa ainda está no segredo dos deuses."

Benfica está "fora de questão"

"Impossível", garante Jorge Jesus, é regressar ao Benfica.

"Está fora de questão. O Benfica é um grande clube, tenho um grande orgulho por ter treinado o Benfica, sou o treinador com mais títulos no clube, mas neste momento está fora de questão", sublinha.



O técnico salienta que é "difícil" voltar ao futebol europeu, devido ao que ganha na Arábia Saudita, que "nenhum clube na Europa tem capacidade para pagar". No caso de Portugal, a diferença agudiza-se: "Ganho mais num mês do que num ano em qualquer equipa portuguesa."

O Brasil também não de deverá ser o próximo destino de Jorge Jesus.

"No Brasil, só posso treinar Flamengo ou seleção. Não quis ser treinador do Brasil em janeiro do ano passado. Foi uma decisão de que não digo que me arrependo, mas estava muito fiel ao Al-Hilal, porque queria ir ao Mundial de Clubes e ganhar a Liga dos Campeões Asiática. Acabei por não conseguir nem uma coisa, nem outra. Mas isso são as decisões que temos de tomar na vida", assume o treinador, nas mesmas declarações.

Jorge Jesus levou o Al-Nassr à conquista do título de campeão da Arábia Saudita, na quinta-feira, com uma vitória, por 4-1, sobre o Darmac.