- Bola Branca 18h16
- 22 mai, 2026
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Arábia Saudita
João Félix melhor jogador, Jesus melhor treinador
22 mai, 2026 - 23:44
Os prémios foram conhecidos esta sexta-feira poucos dias depois de ter terminado o campeonato conquistado pelo Al Nassr.
Os portugueses João Félix e Jorge Jesus foram eleitos os melhores jogador e treinador do campeonato da Arábia Saudita.
Entre os jogadores, Félix foi mais votado que Ivan Toney, Julián Quiñones, Rúben Neves e Cristiano Ronaldo.
Já Jesus ganhou a Matthias Jaissle, Brendan Rodgers, Simone Inzaghi e Saad Al Shehri.
Edouard Mendy (Al Ahli) foi o melhor guarda-redes; Julián Quiñones (Al Qadisiyah) foi o melhor marcador com 33 golos; Musab Al Juwayr (Al Qadisiyah) foi o melhor jogador saudita; e Abdulaziz Al Elewah (Al Kholood) o melhor jogador jovem.
De recordar que o campeonato saudita foi conquistado pelo Al Nassr, onde jogam Cristiano Ronaldo e João Félix e treina Jorge Jesus.
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