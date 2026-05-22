Lens conquista primeira Taça de França

O Lens conquistou a sua primeira Taça de França, ao bater o Nice, por 3-1, numa época perfeita que inclui o segundo lugar no campeonato, apenas superado pelo Paris Saint-Germain, que se sagrou pentacampeão.

Florian Thauvin, aos 25, Odsone Edouard, aos 42, e Abdallah Sima, aos 78, marcaram os golos para o Lens, com estreia garantida na Liga dos Campeões, de pouco valendo o tento de Djibril Coulibaly, aos 45+3, que dava nova vida ao Nice, que ainda vai disputar o play-off de manutenção e que teve no banco o avançado português Tiago Gouveia.

O Lens adiantou-se no marcador aos 25 minutos, pelo experiente internacional francês Florian Thauvin, com um remate junto ao poste direito, após passe decisivo de Matthieu Udol.

Perto do intervalo, aos 42, o avançado de 33 anos cobrou o canto ao qual Odsonne Edouard, mais alto do que todos, correspondeu com um cabeceamento assertivo que resultou no 2-0, fazendo, tal como o seu companheiro, o seu 14.º golo da época.

Quando a Taça parecia encaminhada para a equipa do norte francês, em novo canto, o "gigante" Djibril Coulibaly, de apenas 17 anos, teve de se baixar para desviar a bola de cabeça, ao primeiro poste, fazendo-a entrar junto ao ferro contrário, aos 45+3.

O Nice começou melhor na etapa complementar e dispôs de soberana oportunidade para empatar aos 61, porém o cabeceamento, violento, de Antoine Mendy foi devolvido pela trave.

Aos 78, Dante não conseguiu desviar de cabeça e o senegalês Abdallah Sima, acabado de entrar, ganhou em velocidade ao outro central do Nice e, esticando o pé ao limite, atirou para o fundo das redes, sentenciando a final.

Terça-feira, o Nice disputa frente ao Saint-Etiènne a primeira "mão" do play-off de manutenção na principal Liga francesa.

Entre as 34 equipas que já conquistaram a Taça de França, lidera o Paris Saint-Germain, com 16 títulos, seguido do Marselha, com 10, enquanto Saint-Etiènne e Lille partilham o último lugar do pódio, com seis cada: o Nice tem três cetros, o último conquistado em 1997.