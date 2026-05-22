Manchester City confirma saída de Guardiola após dez anos

É oficial. Pep Guardiola vai deixar o Manchester City, depois de dez anos de ligação, em que conquistou 20 troféus, incluindo uma Champions.

O treinador espanhol, de 55 anos, juntou-se ao City em julho de 2016 vai, ainda assim, manter a ligação ao City Football Group, como embaixador global. Guardiola vai agir como conselheiro dos clubes do grupo.

"Belos tempos tivemos juntos. Não me perguntem as razões para sair. Não há uma razão, mas lá no fundo, sei que é a minha altura. Nada é eterno; se fosse, continuaria aqui. Eterno vai ser o sentimento, eternas vão ser as pessoas, as memórias, o amor que tenho pelo meu Manchester City", escreve Guardiola, citado no comunicado oficial do clube inglês.

Pep Guardiola deixa o City ao mesmo tempo que Bernardo Silva, um jogador que elogiou repetidas vezes pelo seu caráter.

Depois de Barcelona e Bayern de Munique, o antigo internacional espanhol rumou a Manchester em 2016/17. Venceu seis Premier Leagues, três Taças de Inglaterra, cinco Taças da Liga e três Supertaças, além de uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes.