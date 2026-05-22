Marco Silva. “Não tive nenhuma conversa direta com o Benfica”

O treinador Marco Silva garante que não teve qualquer "conversa direta" ou "abordagem" por parte do Benfica.

"Da minha parte, como treinador do Fulham, não quero, não posso e não vou comentar nada porque não há nada palpável. Não posso mentir, porque não vou faltar à verdade. Neste momento não há nada que eu possa comentar. Da minha parte, continua tudo igual. Não tive nenhuma conversa direta com o Benfica e não tive nenhuma abordagem do Benfica. Esta é que é a realidade, não posso adiantar muito mais do que isso ou alimentar ou descartar um rumor porque não há muito para dizer", referiu.

O técnico luso assume que ainda não tem decisão tomada sobre o seu futuro.

"Ainda não decidi. Nem eu nem o clube podemos comunicar algo quando a decisão ainda não foi tomada. Não vou comunicar nada se não houver uma decisão. É tão simples quanto isso", referiu.

Marco Silva acrescenta: “Acredito que há muitas coisas para analisar e é preciso ter calma neste momento para abordar muitas, muitas coisas. O próximo verão vai ser um dos mais importantes para o futuro do clube."

Técnico termina temporada na Premier League no próximo domingo.