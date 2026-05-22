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Michael Carrick vai continuar a treinar o Manchester United

22 mai, 2026 - 11:47 • Inês Braga Sampaio

Antigo médio internacional português assumiu o comando da equipa após a saída de Ruben Amorim, como interino, mas agora fica em definitivo, com contrato até 2028.

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O Manchester United anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com o treinador Michael Carrick, o sucessor de Ruben Amorim.

Em comunicado no site oficial, o clube informa que o antigo médio internacional inglês, de 44 anos, assinou contrato até 2028.

Carrick começou a carreira de treinador como adjunto de José Mourinho no United. Ao fim de três épocas e meia, foi chamado a ser técnico principal interino, após a saída de Ole Gunnar Solskjaer.

Passou depois três temporadas no Middlesbrough, antes de regressar a Old Trafford, inicialmente como interino e agora em definitivo, para pegar no comando da equipa depois de Ruben Amorim ser despedido.

Em 16 jogos, Carrick obteve 11 vitórias e conseguiu levar os "red devils" ao pódio da Premier League e apurá-los para a Liga dos Campeões.

Como jogador, Michael Carrick começou no West Ham, tendo ainda passado por Birmingham City e Tottenham, antes de rumar a Manchester. Passou 12 épocas no meio-campo dos "red devils", tendo vencido cinco campeonatos, uma Taça de Inglaterra, três Taças da Liga, seis Supertaças, uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa e um Mundial de Clubes.

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