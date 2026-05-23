Futebol feminino
Barcelona conquista Champions feminina
23 mai, 2026 - 19:10 • Carlos Calaveiras
Lyon foi goleada. Kika Nazareth foi suplente utlizada.
O Barcelona goleou o Lyon, por 4-0, e conquistou a Liga dos Campeões feminina de futebol.
A primeira parte, em Oslo, ainda foi equilibrada, mas os golos chegaram na segunda parte.
Ewa Pajor e Salma Paraluello bisaram para as blaugrana.
A internacional portuguesa Kika Nazareth entrou aos 85 minutos e ainda teve intervenção nos últimos dois golos do encontro.
Esta é a quarta Champions feminina da história do Barcelona.
