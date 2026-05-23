Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Alemanha

Bayern Munique conquista Taça em mais um show de Kane

23 mai, 2026 - 21:33 • Carlos Calaveiras

Mourinho estava na bancada em Berlim.

A+ / A-

O Bayern Munique vence o Estugarda, por 3-0, conquista a Taça da Alemanha e faz a dobradinha.

Em destaque esteve o avançado Harry Kane, autor dos três golos da partida. O internacional inglês soma 66 golos em 56 jogos oficiais nesta temporada.

Todos os tentos foram apontados na segunda parte depois de um primeiro tempo equilibrado em que o Estugarda até teve mais remates.

Os portugueses Tiago Tomás (Estugarda) e Raphael Guerreiro (Bayern) entraram nos minutos finais.

O técnico português José Mourinho estava na bancada a assistir à final.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

As cidades estão preparadas para o calor?

Onda de calor

As cidades estão preparadas para o calor?

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à m(...)

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)