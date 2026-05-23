Alemanha
Bayern Munique conquista Taça em mais um show de Kane
23 mai, 2026 - 21:33 • Carlos Calaveiras
Mourinho estava na bancada em Berlim.
O Bayern Munique vence o Estugarda, por 3-0, conquista a Taça da Alemanha e faz a dobradinha.
Em destaque esteve o avançado Harry Kane, autor dos três golos da partida. O internacional inglês soma 66 golos em 56 jogos oficiais nesta temporada.
Todos os tentos foram apontados na segunda parte depois de um primeiro tempo equilibrado em que o Estugarda até teve mais remates.
Os portugueses Tiago Tomás (Estugarda) e Raphael Guerreiro (Bayern) entraram nos minutos finais.
O técnico português José Mourinho estava na bancada a assistir à final.
