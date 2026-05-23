Bruno Fernandes eleito o melhor jogador da Premier League 2025/26
23 mai, 2026 - 12:09 • Redação com agências
Jogador recebe o prémio pela primeira vez na carreira.
O futebolista português Bruno Fernandes, médio do Manchester United, foi eleito o melhor jogador do campeonato inglês da temporada 2025/26.
Bruno Fernandes, 31 anos, recebe o prémio pela primeira vez na carreira.
A uma jornada do final da Premier League 2025/26, o jogador nascido na Maia totaliza oito golos e 20 assistências para golo, tendo igualado a marca que pertencia a Kevin de Bruyne, antigo jogador do Manchester City, e a Thierry Henry, o francês que brilhou no Arsenal.
No último jogo da temporada, no domingo, em Brighton, Bruno Fernandes pode superar a marca.
