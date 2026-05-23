Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Bruno Fernandes eleito o melhor jogador da Premier League 2025/26

23 mai, 2026 - 12:09 • Redação com agências

Jogador recebe o prémio pela primeira vez na carreira.

A+ / A-

O futebolista português Bruno Fernandes, médio do Manchester United, foi eleito o melhor jogador do campeonato inglês da temporada 2025/26.

Bruno Fernandes, 31 anos, recebe o prémio pela primeira vez na carreira.

A uma jornada do final da Premier League 2025/26, o jogador nascido na Maia totaliza oito golos e 20 assistências para golo, tendo igualado a marca que pertencia a Kevin de Bruyne, antigo jogador do Manchester City, e a Thierry Henry, o francês que brilhou no Arsenal.

No último jogo da temporada, no domingo, em Brighton, Bruno Fernandes pode superar a marca.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

Vídeo

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)