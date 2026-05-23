Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Escócia

Celtic conquista Taça e consegue 23 dobradinha

23 mai, 2026 - 20:05 • Lusa

Depois do pentacampeonato, a Taça.

A+ / A-

O Celtic assegurou a 23ª ‘dobradinha’ da sua história, ao conquistar a Taça da Escócia diante do Dunfermline, por 3-1, uma semana depois de se ter sagrado pentacampeão de futebol.

Perante um adversário do segundo escalão escocês, os ‘católicos’ praticamente resolveram o duelo em Hampden Park na primeira parte, com golos do herói do título de há uma semana, o japonês Daizen Maeda, aos 19 minutos, e do belga Arne Engles, aos 36.

O nigeriano Kelechi Iheanacho aumentou a vantagem no segundo tempo, aos 73 minutos, antes de Josh Cooper reduzir para o Dunfermline, aos 80.

A formação comandada pelo experiente Martin O´Neill ergueu a Taça da Escócia pela 43.ª vez, exatamente uma semana após ter consumado a conquista do 56.º título de campeão escocês, numa ‘batalha’ até à derradeira jornada com o Hearts.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

As cidades estão preparadas para o calor?

Onda de calor

As cidades estão preparadas para o calor?

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à m(...)

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)