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Hull City sobe à Premier League

23 mai, 2026 - 19:27 • Lusa

Golo decisivo foi apontado nos descontos. Play-off ficou marcado pela polémica decisão sobre o Middlesbrough.

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O Hull City assegurou a última vaga na Liga inglesa da próxima temporada, ao vencer por 1-0 o Middlesbrough na final dos play-offs de promoção ao escalão principal, no Estádio de Wembley.

O decisivo duelo no Championship foi resolvido já em tempo de compensação, aos 90+5 minutos, graças a um golo do escocês Oliver McBurnie, que consumou o regresso dos 'tigers' à Premier League nove anos depois.

Os dias que antecederam esta final estiveram envoltos em polémica, uma vez que o Middlesbrough tinha sido eliminado pelo Southampton nas meias-finais, mas acabou por ser repescado face à alegada espionagem de que foi alvo por parte dos 'saints', o que levou a federação inglesa (FA) a abrir uma investigação ao caso.

A formação do Hull vai participar pela sexta vez na elite do futebol inglês, depois de ter caído ao segundo escalão em 2016/17, então sob o comando do português Marco Silva, que tinha rendido Mike Phelan a meio dessa temporada.

Os 'tigers' juntam-se na subida a Coventry e Ipswich, que tinham garantido a promoção automaticamente, ao ficarem nos dois primeiros lugares do Championship.

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