RD Congo vai ter de realizar isolamento de 21 dias

A seleção da RD Congo, adversária de Portugal no Mundial 2026, vai ter de cumprir um período de isolamento de 21 dias antes de poder entrar nos Estados Unidos.

Em causa o surto de ébola que está a alastrar no país já fez, pelo menos, 177 mortos.

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças proíbe a entrada nos Estados Unidos de cidadãos não americanos que tenham estado na RD Congo, Uganda ou Sudão do Sul nos 21 dias anteriores à viagem.

A seleção tem estado a treinar na Bélgica.

O Grupo K tem RD Congo, Portugal, Colômbia e Uzbequistão.