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Mundial 2026
RD Congo vai ter de realizar isolamento de 21 dias
23 mai, 2026 - 21:02 • Carlos Calaveiras
Seleção vai jogar nos Estados Unidos e Portugal é um dos adversários.
A seleção da RD Congo, adversária de Portugal no Mundial 2026, vai ter de cumprir um período de isolamento de 21 dias antes de poder entrar nos Estados Unidos.
Em causa o surto de ébola que está a alastrar no país já fez, pelo menos, 177 mortos.
O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças proíbe a entrada nos Estados Unidos de cidadãos não americanos que tenham estado na RD Congo, Uganda ou Sudão do Sul nos 21 dias anteriores à viagem.
A seleção tem estado a treinar na Bélgica.
O Grupo K tem RD Congo, Portugal, Colômbia e Uzbequistão.
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