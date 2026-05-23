Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

RD Congo vai ter de realizar isolamento de 21 dias

23 mai, 2026 - 21:02 • Carlos Calaveiras

Seleção vai jogar nos Estados Unidos e Portugal é um dos adversários.

A+ / A-

A seleção da RD Congo, adversária de Portugal no Mundial 2026, vai ter de cumprir um período de isolamento de 21 dias antes de poder entrar nos Estados Unidos.

Em causa o surto de ébola que está a alastrar no país já fez, pelo menos, 177 mortos.

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças proíbe a entrada nos Estados Unidos de cidadãos não americanos que tenham estado na RD Congo, Uganda ou Sudão do Sul nos 21 dias anteriores à viagem.

A seleção tem estado a treinar na Bélgica.

O Grupo K tem RD Congo, Portugal, Colômbia e Uzbequistão.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

As cidades estão preparadas para o calor?

Onda de calor

As cidades estão preparadas para o calor?

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à m(...)

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)