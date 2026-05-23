Real Madrid vai mesmo a eleições

Enrique Riquelme é candidato a presidente do Real Madrid.

O empresário completou os requisitos para concorrer contra Florentino Pérez. Conseguiu nomeadamente um aval bancário superior a 190 milhões de euros.

"Hoje é um dia muito importante para o Real Madrid depois de 20 anos haverá uma votação. Não é uma candidatura contra ninguém, é a favor do Real Madrid. Temos um projeto ambicioso, sério e profissional na vertente desportiva e social. Há projetos que vão encantar os sócios. Peço aos sócios que não tenham medo. Depois de a Junta Eleitoral aprovar a candidatura trabalharemos 24/7 para explicar os projetos", disse.



A Junta Eleitoral tem agora 24 horas para analisar (e oficializar) a candidatura.

Se tudo estiver conforme, as eleições do Real Madrid vão decorrer no espaço máximo de 15 dias. Tudo aponta que o ato eleitoral seja no dia 7 de junho.

A última vez que houve mais que um candidato à presidência dos merengues foi em 2026.

O ato eleitoral nos blancos pode atrasar a oficialização do novo treinador do Real Madrid. O nome que tem sido repetidamente apontado é José Mourinho, atual técnico do Benfica.

De recordar que os encarnados e o treinador sadino têm uma cláusula de 10 dias (que termina terça-feira) que permite a qualquer uma das partes renunciar ao ano de contrato que têm em vigor a troco de uma verba.