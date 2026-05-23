Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Espanha

Samu Costa desce, Luís Castro segura-se na La Liga

23 mai, 2026 - 23:24 • Lusa

Campeão Barcelona perdeu, Real Madrid venceu na despedida de Carvajal.

A+ / A-

O campeão FC Barcelona despediu-se da Liga espanhola com uma derrota por 3-1 em Valência, numa 38ª e última jornada que nada alterou em termos de apuramentos para as competições europeias e descidas.

Assim, Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid e Betis vão à Liga dos Campeões, Celta de Vigo à Liga Europa e Getafe à Liga Conferência, enquanto Maiorca e Girona se juntam na descida ao lanterna vermelha Oviedo.

Em Valência, o Barcelona adiantou-se aos 61 minutos com um desvio, oportuno, do experiente avançado polaco Robert Lewandowski a cruzamento de Ferran Tores, porém o Valência reagiu e deu a volta, começando com golo de Javi Guerra, aos 66, aproveitando facilidades da defesa contrária.

Aos 71, os anfitriões deram a volta com Luis Rioja a aproveitar um ressalto na área, cabendo ao argentino Guido Rodríguez fechar, aos 90'+7', o resultado, com remate de fora da área após inoperância da defesa em aliviar.

João Cancelo foi lançado nos catalães no segundo tempo, o mesmo sucedendo com André Almeida e Thierry Correia do lado da formação che.

O Real Madrid, segundo classificado, a oito ponto dos catalães, despediu-se com triunfo 4-2 sobre o Athletic Bilbau, com brilhantismo nos golos, o primeiro dos quais de Gonzalo Garcia, com forte remate após cruzamento de Carvajal na direita, aos 12 minutos.

Aos 41, Jude Bellingham ajeitou de peito, esquivou-se a um adversário e "fuzilou" com o pé esquerdo, antes de os bascos reduzirem, aos 45'+1', com Iñaki Williams a trabalhar na esquerda e cruzar para o remate, à meia-volta, de Gorka Guruzeta.

O momento alto da noite surgiu aos 83 minutos, com o lateral Dani Carvajal, que vai deixar o Real Madrid, que representa desde 2013, a receber uma guarda de honra ao sair de campo, cumprimentando companheiros e adversários.

O marroquino Brahim Díaz, aos 88', e Izeta, aos 90'+1', mantiveram as diferenças, mas por números mais expressivos.

O Girona precisava de ganhar para sonhar com a manutenção, porém o jovem uruguaio Álvaro Rodríguez colocou o Elche na frente, aos 39', com o empate de Arnau Martínez, aos 48', a revelar-se insuficiente para os catalães, que na época passada disputaram a Liga dos Campeões e agora caem no segundo escalão, do qual tinham sido promovidos em 2022.

Getafe e Osasuna tiveram o conveniente empate 1-1 que manteve os primeiros no acesso às competições europeias e os segundos fora dos lugares de descida, de pouco valendo ao Rayo Vallecano o triunfo por 2-1 em casa do Alavés, pois ficou a um ponto do 'europeu' sétimo lugar.

O Maiorca, com o internacional português Samu Costa a titular, venceu o lanterna-vermelha Oviedo por 3-0, porém desceu de divisão, com os mesmos 42 pontos de Osasuna e Levante (de Luís Castro), que perdeu por 2-1 em casa do Betis, mas evitou a descida.

Com a despromoção, os maiorquinos encerram uma série de cinco temporadas em La Liga.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

As cidades estão preparadas para o calor?

Onda de calor

As cidades estão preparadas para o calor?

Há 133 mil processos de imigrantes contra a AIMA nos tribunais administrativos

Há 133 mil processos de imigrantes contra a AIMA nos t(...)

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à m(...)

Seguro “entrou em territórios não cartografados” com pacto da saúde

Seguro “entrou em territórios não cartografados” com p(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?