Samu Costa desce, Luís Castro segura-se na La Liga

O campeão FC Barcelona despediu-se da Liga espanhola com uma derrota por 3-1 em Valência, numa 38ª e última jornada que nada alterou em termos de apuramentos para as competições europeias e descidas.

Assim, Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid e Betis vão à Liga dos Campeões, Celta de Vigo à Liga Europa e Getafe à Liga Conferência, enquanto Maiorca e Girona se juntam na descida ao lanterna vermelha Oviedo.

Em Valência, o Barcelona adiantou-se aos 61 minutos com um desvio, oportuno, do experiente avançado polaco Robert Lewandowski a cruzamento de Ferran Tores, porém o Valência reagiu e deu a volta, começando com golo de Javi Guerra, aos 66, aproveitando facilidades da defesa contrária.

Aos 71, os anfitriões deram a volta com Luis Rioja a aproveitar um ressalto na área, cabendo ao argentino Guido Rodríguez fechar, aos 90'+7', o resultado, com remate de fora da área após inoperância da defesa em aliviar.

João Cancelo foi lançado nos catalães no segundo tempo, o mesmo sucedendo com André Almeida e Thierry Correia do lado da formação che.

O Real Madrid, segundo classificado, a oito ponto dos catalães, despediu-se com triunfo 4-2 sobre o Athletic Bilbau, com brilhantismo nos golos, o primeiro dos quais de Gonzalo Garcia, com forte remate após cruzamento de Carvajal na direita, aos 12 minutos.

Aos 41, Jude Bellingham ajeitou de peito, esquivou-se a um adversário e "fuzilou" com o pé esquerdo, antes de os bascos reduzirem, aos 45'+1', com Iñaki Williams a trabalhar na esquerda e cruzar para o remate, à meia-volta, de Gorka Guruzeta.

O momento alto da noite surgiu aos 83 minutos, com o lateral Dani Carvajal, que vai deixar o Real Madrid, que representa desde 2013, a receber uma guarda de honra ao sair de campo, cumprimentando companheiros e adversários.

O marroquino Brahim Díaz, aos 88', e Izeta, aos 90'+1', mantiveram as diferenças, mas por números mais expressivos.

O Girona precisava de ganhar para sonhar com a manutenção, porém o jovem uruguaio Álvaro Rodríguez colocou o Elche na frente, aos 39', com o empate de Arnau Martínez, aos 48', a revelar-se insuficiente para os catalães, que na época passada disputaram a Liga dos Campeões e agora caem no segundo escalão, do qual tinham sido promovidos em 2022.

Getafe e Osasuna tiveram o conveniente empate 1-1 que manteve os primeiros no acesso às competições europeias e os segundos fora dos lugares de descida, de pouco valendo ao Rayo Vallecano o triunfo por 2-1 em casa do Alavés, pois ficou a um ponto do 'europeu' sétimo lugar.

O Maiorca, com o internacional português Samu Costa a titular, venceu o lanterna-vermelha Oviedo por 3-0, porém desceu de divisão, com os mesmos 42 pontos de Osasuna e Levante (de Luís Castro), que perdeu por 2-1 em casa do Betis, mas evitou a descida.

Com a despromoção, os maiorquinos encerram uma série de cinco temporadas em La Liga.