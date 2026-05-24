  • Bola Branca 18h16
  • 22 mai, 2026
Inglaterra

Bernardo Silva despede-se em lágrimas, Bruno Fernandes bate recorde de assistências

24 mai, 2026 - 18:28 • Carlos Calaveiras

Jornada com muitas emoções em Inglaterra.

O West Ham, de Nuno Espírito Santo e Mateus Fernandes, vence na última jornada (3-0), mas desce ao segundo escalão do futebol inglês.

Os golos foram apontados por Castellanos, Bowen e Callum Wilson.

A “culpa” da má notícia para os “hammers” foi de Palhinha. O internacional português marcou o golo do Tottenham (1-0) contra o Everton que segurou a equipa na Premier League.

Entretanto, o Aston Villa derrotou o Manchester City, por 2-1, e carimbou o quarto lugar no campeonato. Este lugar permite ao Sporting a entrada direta na Liga dos Campeões da próxima época.

Nota para as lágrimas de Bernardo Silva e Pep Guardiola, que deixam os azuis de Manchester, após esta partida. O internacional luso teve direito a guarda de honra.

Já Bruno Fernandes mais uma assistência pelo United e bateu o recorde da Premier League.

Também Mo Salah se despediu este domingo pelo Liverpool.

