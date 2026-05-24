Inglaterra
Bernardo Silva despede-se em lágrimas, Bruno Fernandes bate recorde de assistências
24 mai, 2026 - 18:28 • Carlos Calaveiras
Jornada com muitas emoções em Inglaterra.
O West Ham, de Nuno Espírito Santo e Mateus Fernandes, vence na última jornada (3-0), mas desce ao segundo escalão do futebol inglês.
Os golos foram apontados por Castellanos, Bowen e Callum Wilson.
A “culpa” da má notícia para os “hammers” foi de Palhinha. O internacional português marcou o golo do Tottenham (1-0) contra o Everton que segurou a equipa na Premier League.
Entretanto, o Aston Villa derrotou o Manchester City, por 2-1, e carimbou o quarto lugar no campeonato. Este lugar permite ao Sporting a entrada direta na Liga dos Campeões da próxima época.
Nota para as lágrimas de Bernardo Silva e Pep Guardiola, que deixam os azuis de Manchester, após esta partida. O internacional luso teve direito a guarda de honra.
Já Bruno Fernandes mais uma assistência pelo United e bateu o recorde da Premier League.
Também Mo Salah se despediu este domingo pelo Liverpool.
