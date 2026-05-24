- Bola Branca 18h16
- 22 mai, 2026
Manchester City
Bernardo Silva. "Nunca vou sentir o que senti aqui noutro clube"
24 mai, 2026 - 20:00
Médio português e treinador espanhol deixam o clube inglês em lágrimas.
O médio Bernardo Silva falou, emocionado, aos adeptos do Manchester City no final do último jogo do campeonato.
"É muito difícil colocar em palavras aquilo que sinto pelo Manchester City, por todos vocês [adeptos]... Acho que nunca vou sentir o que senti aqui noutro clube. O amor que recebi neste clube, de todos vós, duvido alguma vez voltar a receber. Muito obrigado por isso. Todas as memórias que temos juntos, com os meus irmãos, convosco, com as equipas técnicas. É uma família. Vai ser para sempre a minha família e estou eternamente grato", disse.
O internacional português termina nove temporadas no City.
Quem também se despediu foi o treinador Pep Guardiola. O técnico espanhol também deixa o clube.
No último jogo, o Aston Villa venceu 1-2 em casa do adversário.
