Miguel Cardoso conquista Champions africana às custas de Alexandre Santos

Miguel Cardoso, técnico português dos sul-africanos Mamelodi Sundowns, venceu a Liga dos Campeões Africanos ao empatar a um golo frente aos marroquinos do FAR Rabat, orientado pelo também português Alexandre Santos.

A jogar em casa, a equipa marroquina começou por se adiantar no marcador após grande penalidade convertida por Mohamed Hrimat aos 40 minutos, mas apenas para ver o Mamelomi, através de Teboho Mokoena, empatar ainda antes do intervalo.

Com a vantagem de um golo, conseguida na primeira mão disputada em Pretória, o título acabou assim entregue aos homens de Miguel Cardoso.

Esta foi a segunda final consecutiva do clube sul-africano e a terceira do técnico português que, na época de 2023/24, a perdeu para Al Ahly quando comandava o Espérance de Tunis.