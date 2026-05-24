- Bola Branca 18h16
- 22 mai, 2026
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Liga dos Campeões Africana
Miguel Cardoso conquista Champions africana às custas de Alexandre Santos
24 mai, 2026 - 22:30
Final colocava frente a frente dois treinadores portugueses.
Miguel Cardoso, técnico português dos sul-africanos Mamelodi Sundowns, venceu a Liga dos Campeões Africanos ao empatar a um golo frente aos marroquinos do FAR Rabat, orientado pelo também português Alexandre Santos.
A jogar em casa, a equipa marroquina começou por se adiantar no marcador após grande penalidade convertida por Mohamed Hrimat aos 40 minutos, mas apenas para ver o Mamelomi, através de Teboho Mokoena, empatar ainda antes do intervalo.
Com a vantagem de um golo, conseguida na primeira mão disputada em Pretória, o título acabou assim entregue aos homens de Miguel Cardoso.
Esta foi a segunda final consecutiva do clube sul-africano e a terceira do técnico português que, na época de 2023/24, a perdeu para Al Ahly quando comandava o Espérance de Tunis.
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