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Espanha
Riquelme contra Florentino no Real Madrid
24 mai, 2026 - 16:50 • Carlos Calaveiras
Eleições devem realizar-se dia 7 de junho.
A Junta Eleitoral do Real Madrid aprova a candidatura do empresário Enrique Riquelme. Os merengues vão mesmo ter eleições.
Riquelme cumpriu todos os requisitos para concorrer contra Florentino Pérez.
Ainda não há data oficial para o ato eleitoral. O dia que tem vindo a ser apontado é 7 de junho.
O processo eleitoral do clube blanco pode atrasar a contratação do novo treinador do Real Madrid e isso pode ter implicações no Benfica. O nome que tem sido apontado é José Mourinho, técnico dos encarnados.
Benfica e Mourinho têm uma cláusula de 10 dias para rescindir o ano de contrato que liga as duas partes. O prazo termina na próxima terça-feira.
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