Riquelme contra Florentino no Real Madrid

A Junta Eleitoral do Real Madrid aprova a candidatura do empresário Enrique Riquelme. Os merengues vão mesmo ter eleições.

Riquelme cumpriu todos os requisitos para concorrer contra Florentino Pérez.

Ainda não há data oficial para o ato eleitoral. O dia que tem vindo a ser apontado é 7 de junho.

O processo eleitoral do clube blanco pode atrasar a contratação do novo treinador do Real Madrid e isso pode ter implicações no Benfica. O nome que tem sido apontado é José Mourinho, técnico dos encarnados.

Benfica e Mourinho têm uma cláusula de 10 dias para rescindir o ano de contrato que liga as duas partes. O prazo termina na próxima terça-feira.