Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Espanha

Riquelme contra Florentino no Real Madrid

24 mai, 2026 - 16:50 • Carlos Calaveiras

Eleições devem realizar-se dia 7 de junho.

A+ / A-

A Junta Eleitoral do Real Madrid aprova a candidatura do empresário Enrique Riquelme. Os merengues vão mesmo ter eleições.

Riquelme cumpriu todos os requisitos para concorrer contra Florentino Pérez.

Ainda não há data oficial para o ato eleitoral. O dia que tem vindo a ser apontado é 7 de junho.

O processo eleitoral do clube blanco pode atrasar a contratação do novo treinador do Real Madrid e isso pode ter implicações no Benfica. O nome que tem sido apontado é José Mourinho, técnico dos encarnados.

Benfica e Mourinho têm uma cláusula de 10 dias para rescindir o ano de contrato que liga as duas partes. O prazo termina na próxima terça-feira.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

As cidades estão preparadas para o calor?

Onda de calor

As cidades estão preparadas para o calor?

Há 133 mil processos de imigrantes contra a AIMA nos tribunais administrativos

Há 133 mil processos de imigrantes contra a AIMA nos t(...)

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à m(...)

Seguro “entrou em territórios não cartografados” com pacto da saúde

Seguro “entrou em territórios não cartografados” com p(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?