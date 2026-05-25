Pela primeira vez na história, Espanha vai disputar um Mundial sem jogadores do Real Madrid

25 mai, 2026 - 12:58 • Redação*

O selecionador espanhol anunciou esta segunda-feira os 26 convocados para o Mundial. Entre os eleitos não está nenhum jogador do Real Madrid.

Havia a expectativa de que Huijsen pudesse integrar a lista, mas a escolha acabou por recair em Eric García, do Barcelona, face à fraca época do central madridista. Carvajal e Gonzalo García eram outras opções, mas o pouco tempo de jogo ditou que ficassem fora da lista final.

Entre as surpresas da convocatória, estão as presenças de Marc Pubill (Atlético Madrid), que se pode estrear pela seleção no Mundial, e Gavi, que, depois de recuperar da lesão, tem vindo a somar boas exibições ao serviço do Barça.

Eric García, que ainda não havia sido chamado por de la Fuente, foi também uma surpresa. Fermín é a grande baixa, depois de ter fraturado o pé no jogo frente ao Bétis.

Sem jogadores do Real Madrid, o Barcelona é a equipa mais representada da convocatória, com oito jogadores.

Os campeões europeus chegam ao Mundial com alguns jogadores condicionados, entre eles Lamine Yamal, Rodri e Merino, mas o selecionador garante que "estarão disponíveis para o primeiro jogo".

A Espanha integra o grupo H do Mundial e terá como adversários Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita.

Os convocados

Guarda-redes: Unai Simón, David Raya e Joan García.

Defesas: Pedro Porro, Marcos Llorente, Laporte, Cubarsí, Pubill, Eric García, Cucurella e Grimaldo.
Médios: Rodri, Zubimendi, Pedri, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Gavi.
Avançados: Nico Williams, Baena, Oyarzabal, Ferran, Borja Iglesias, Yeremy Pino, Lamine Yamal e Víctor Muñoz.

*texto editado por Hugo Tavares da Silva

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

