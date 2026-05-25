Ríos e Suárez chamados pela Colômbia ao Mundial 2026

O médio Richard Ríos, do Benfica, e o avançado Luis Suárez, do Sporting, foram convocados, esta segunda-feira, pela seleção da Colômbia, adversária de Portugal no Grupo K do Mundial 2026.

Os dois jogadores que jogam em Portugal entram, sem grandes surpresas, nas escolhas do selecionador colombiano, Néstor Lorenzo, com o avançado leonino, melhor marcador da I Liga, a fazer a sua estreia em grandes competições pelos "cafeteros", sendo que o médio das águias vai estar pela primeira vez em Mundiais, depois de ter jogado a Copa América.

A lista da Colômbia tem nos ex-FC Porto James Rodríguez e Luis Díaz duas das grandes figuras, mantendo habituais titulares, como os defesas Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Daniel Muñoz e Johan Mojica, os médios Jefferson Lerma, Juan Quintero, que também passou pelos dragões, e Jhon Arias, ou o avançado Jhon Córdoba.

As maiores ausências da lista final, em relação à pré-convocatória, são o central Yerson Mosquera e o avançado Rafael Santos Borré, além do veterano Juan Cuadrado.

Em relação a outros jogadores que passaram por Portugal, em especial pelo Sporting, Santiago Arias entrou na lista final, ao contrário de Cristian Borja.

No Mundial 2026, a Colômbia vai disputar o Grupo K e defronta Portugal na terceira e última jornada, a 27 de junho, em Miami. Antes, mede forças com o estreante Uzbequistão, a 17 de junho, na Cidade do México, e com a República Democrática do Congo, a 23 de junho, em Zapopan, também em solo mexicano.

Lista dos 26 convocados:

– Guarda-redes: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield, Arg), David Ospina (Atlético Nacional) e Camilo Vargas (Atlas, Méx).

– Defesas: Santiago Arias (Independiente, Arg), Davinson Sánchez (Galatasaray, Tur), Jhon Lucumí (Bolonha, Ita), Yerry Mina (Cagliari, Ita), Willer Ditta (Cruz Azul, Mex), Daniel Muñoz (Crystal Palace, Ing), Johan Mojica (Maiorca, Esp) e Deiver Machado (Nantes, Fra).

– Médios: Richard Ríos (Benfica, Por), Jefferson Lerma (Crystal Palace, Ing), Kevin Castaño (River Plate, Arg), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense, Bra), Juan Quintero (River Plate, Arg), Gustavo Puerta (Racing Santander, Esp), Jorge Carrascal (Flamengo, Bra), Jhon Arias (Palmeiras, Bra), James Rodríguez (Minnesota United, EUA) e Jaminton Campaz (Rosario Central, Arg).

– Avançados: Juan Camilo Hernández (Betis, Esp), Luis Díaz (Bayern Munique, Ale), Luis Suárez (Sporting, Por), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama, Bra) e Jhon Córdoba (Krasnodar, Rus).