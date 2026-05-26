Real Madrid. Florentino Pérez apresenta candidatura na quarta-feira

O atual presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, vai apresentar a recandidatura às eleições do clube na quarta-feira, pelas 18h00.

De acordo com o jornal "Marca", será no Hotel Meliá Castilla, em Madrid, que Florentino vai apresentar o seu projeto para as eleições que, ainda que sem data oficial, deverão realizar-se no dia 7 de junho.

Presidente do Real Madrid desde 2009, nesta segunda passagem (a primeira foi entre 2000 a 2006), a candidatura de Florentino Pérez tem como lema "Muita história por fazer".

Adianta ainda o jornal "Marca" que Florentino Pérez tem como trunfo eleitoral um acordo já fechado com José Mourinho, para o regresso do ainda treinador do Benfica ao Real Madrid, 13 anos depois.

O adversário é o empresário Enrique Riquelme, que conseguiu um aval bancário superior a 190 milhões de euros para se candidatar.

"Querem apoderar-se do Real Madrid"

Florentino Pérez convocou eleições antecipadas no dia 12 de maio, afirmando que "se criou uma situação absurda provocada por campanhas para gerar uma corrente de opinião contrária aos interesses" do clube.

"Quero acabar com esta corrente 'antimadridista' que se instalou em alguns setores do jornalismo. Porque quero dizer aos sócios que vamos ter eleições e digo aos sócios que tenho de fazer isto, porque tenho de defendê-los, que são os proprietários. Porque há gente que quer apoderar-se do Real Madrid. Não vou deixar", declarou o dirigente.

Florentino Pérez foi pela primeira vez eleito presidente do Real Madrid em 2000. Ficou no cargo até se demitir em 2006. Voltou em 2009, como candidato único, foi reconduzido em 2013, 2017, 2021 e 2025, sem concorrentes, e permaneceu em funções até agora.