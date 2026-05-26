Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 26 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Real Madrid. Florentino Pérez apresenta candidatura na quarta-feira

26 mai, 2026 - 15:00 • Inês Braga Sampaio

Campanha do presidente recandidato tem como lema "Muita história por fazer". Terá como adversário Enrique Riquelme.

A+ / A-

O atual presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, vai apresentar a recandidatura às eleições do clube na quarta-feira, pelas 18h00.

De acordo com o jornal "Marca", será no Hotel Meliá Castilla, em Madrid, que Florentino vai apresentar o seu projeto para as eleições que, ainda que sem data oficial, deverão realizar-se no dia 7 de junho.

Presidente do Real Madrid desde 2009, nesta segunda passagem (a primeira foi entre 2000 a 2006), a candidatura de Florentino Pérez tem como lema "Muita história por fazer".

Adianta ainda o jornal "Marca" que Florentino Pérez tem como trunfo eleitoral um acordo já fechado com José Mourinho, para o regresso do ainda treinador do Benfica ao Real Madrid, 13 anos depois.

O adversário é o empresário Enrique Riquelme, que conseguiu um aval bancário superior a 190 milhões de euros para se candidatar.

"Querem apoderar-se do Real Madrid"

Florentino Pérez convocou eleições antecipadas no dia 12 de maio, afirmando que "se criou uma situação absurda provocada por campanhas para gerar uma corrente de opinião contrária aos interesses" do clube.

"Quero acabar com esta corrente 'antimadridista' que se instalou em alguns setores do jornalismo. Porque quero dizer aos sócios que vamos ter eleições e digo aos sócios que tenho de fazer isto, porque tenho de defendê-los, que são os proprietários. Porque há gente que quer apoderar-se do Real Madrid. Não vou deixar", declarou o dirigente.

Florentino Pérez foi pela primeira vez eleito presidente do Real Madrid em 2000. Ficou no cargo até se demitir em 2006. Voltou em 2009, como candidato único, foi reconduzido em 2013, 2017, 2021 e 2025, sem concorrentes, e permaneceu em funções até agora.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 26 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

As cidades estão preparadas para o calor?

Onda de calor

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA”

Papa pede para "desarmar a IA”

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas p(...)

"Há uma pandemia associada à violência doméstica"

"Há uma pandemia associada à violência doméstica"

Media fizeram crescer o Chega?

Media fizeram crescer o Chega?