Ébola preocupa no Mundial e EUA, México e Canadá estão a coordenar ações para prevenir surtos

México, o Canadá e os Estados Unidos estão a coordenar ações para prevenir surtos de ébola durante o Mundial2026 de futebol, em plena epidemia do vírus mortal que está a afetar países africanos, anunciou o governo mexicano. "Estamos a implementar protocolos de vigilância epidemiológica em coordenação com os Estados Unidos (EUA) e o Canadá, principalmente no contexto do Mundial", disse o ministro mexicano da Saúde, David Kershenobich, em conferência de imprensa. Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli O governante mexicano especificou que estão previstas medidas de isolamento e monitorização rigorosa por parte das autoridades de saúde e turismo.

A República Democrática do Congo (RD Congo), um dos países africanos que enfrenta um surto deste vírus mortal, vai disputar os seus jogos da primeira fase do torneio nos Estados Unidos e no México, e é um dos adversários que Portugal vai enfrentar na fase de grupos do Mundial2026, que decorre entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, a par do Uzbequistão e da Colômbia. Na segunda-feira, a Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou que a RD Congo enfrenta um surto de ébola "extremamente grave e difícil", apelando aos países vizinhos para que atuem "de imediato". Pelo menos uma dezena de outros países africanos também estão ameaçados pela propagação do vírus. Na semana passada, os Estados Unidos anunciaram que a seleção nacional da RD Congo teria de se isolar numa 'bolha' durante 21 dias antes de ser autorizada a entrar no país, onde se estreia a 17 de junho frente a Portugal, em Houston.