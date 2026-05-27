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Ébola preocupa no Mundial e EUA, México e Canadá estão a coordenar ações para prevenir surtos

27 mai, 2026 - 11:10 • Lusa

A República Democrática do Congo (RD Congo), um dos países africanos que enfrenta um surto deste vírus mortal, vai disputar os seus jogos da primeira fase do torneio nos Estados Unidos e no México, e é um dos adversários que Portugal.

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México, o Canadá e os Estados Unidos estão a coordenar ações para prevenir surtos de ébola durante o Mundial2026 de futebol, em plena epidemia do vírus mortal que está a afetar países africanos, anunciou o governo mexicano.

"Estamos a implementar protocolos de vigilância epidemiológica em coordenação com os Estados Unidos (EUA) e o Canadá, principalmente no contexto do Mundial", disse o ministro mexicano da Saúde, David Kershenobich, em conferência de imprensa.

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O governante mexicano especificou que estão previstas medidas de isolamento e monitorização rigorosa por parte das autoridades de saúde e turismo.

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A República Democrática do Congo (RD Congo), um dos países africanos que enfrenta um surto deste vírus mortal, vai disputar os seus jogos da primeira fase do torneio nos Estados Unidos e no México, e é um dos adversários que Portugal vai enfrentar na fase de grupos do Mundial2026, que decorre entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, a par do Uzbequistão e da Colômbia.

Na segunda-feira, a Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou que a RD Congo enfrenta um surto de ébola "extremamente grave e difícil", apelando aos países vizinhos para que atuem "de imediato".

Pelo menos uma dezena de outros países africanos também estão ameaçados pela propagação do vírus.

Na semana passada, os Estados Unidos anunciaram que a seleção nacional da RD Congo teria de se isolar numa 'bolha' durante 21 dias antes de ser autorizada a entrar no país, onde se estreia a 17 de junho frente a Portugal, em Houston.

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A chegada da seleção congolesa aos Estados Unidos está prevista para 11 de junho.

O segundo jogo da RD Congo será frente à Colômbia, em Guadalajara, no oeste do México, país que espera receber mais de cinco milhões de turistas durante o Mundial.

A seleção congolesa, que ficará sediada em Houston, vai disputar o seu último jogo a 27 de junho, em Atlanta, contra o Uzbequistão.

Desde que a RD Congo declarou um surto de ébola, em 15 de maio, provocado pelo vírus Bundibugyo, contra o qual não existe atualmente vacina ou tratamento específico, e que tem uma taxa de mortalidade de até 50%, a doença já provocou 204 mortes, segundo um balanço divulgado no sábado pelo Ministério da Saúde do país.

A OMS emitiu um alerta de saúde internacional, salientando, no entanto, o surto, que pode durar mais de dois meses, representa um risco baixo a nível global.

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