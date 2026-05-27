Florentino não fala de Mourinho e ataca Riquelme

O presidente recandidato do Real Madrid, Florentino Pérez, apresentou esta quarta-feira a sua candidatura à presidência do clube. Ficaram críticas ao adversário e silêncio sobre José Mourinho.

Florentino Pérez deixou uma “bicada” a Enrique Riquelme, o seu rival nestas eleições. "Sempre coloquei os interesses do clube acima dos meus. Tudo o que conquistámos foi graças a vocês [sócios] e é por isso que vos dou a oportunidade de irem às urnas. Aqueles que dizem que o clube não é democrático são os que querem governar. Não percebem que os sócios são os únicos a decidir. Aqueles que querem governar são os mesmos que estavam naquela Assembleia, que terminou com a saída do presidente. Não estão aqui para servir o Real Madrid, estão aqui para se servirem a si mesmos", disse.

O líder merengue deixou a promessa para a questão desportiva: "Quanto à equipa, queremos voltar a conquistar títulos. Estamos a construir o futuro, a preparar uma revolução para milhões de fãs em todo o mundo”.

“Estabelecemos uma aliança estratégica com a Apple, criámos um [Santiago] Bernabéu 'infinito', para que qualquer adepto, em qualquer lugar do mundo, no conforto da sua própria casa, possa desfrutar dos jogos. Somos líderes no mundo real e no digital. Somos o único clube no mundo que supera os 600 milhões de seguidores nas redes sociais e sabemos que o Real Madrid tem de assumir a liderança no mundo do futebol. Comigo a presidente, serão sempre defendidos os interesses do clube", garantiu.

O arquirival Barcelona também não foi esquecido. Florentino Pérez voltou ao “caso Negreira”.

"Não vou parar até que toda a gente conheça um dos maiores escândalos do futebol espanhol. O mundo não consegue entender como um clube pôde pagar ao vice-presidente da Associação de Árbitros durante 20 anos sem nada ter acontecido. E como esses árbitros continuam a dirigir jogos. Somos o único clube que entrou com uma ação judicial e que se opôs publicamente a isto. É um caso vergonhoso. Já preparámos toda a documentação e vamos apresentá-la à UEFA. Lutarei incansavelmente para desmantelar este sistema".

Quanto a José Mourinho, o treinador que tem vindo a ser apontado ao comando técnico do clube blanco, o ainda presidente do Real Madrid não fez qualquer declaração.

As eleições no Real Madrid estão marcadas para o dia 7 de junho. Florentino Pérez e Enrique Riquelme são os dois candidatos.