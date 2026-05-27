Kasper Schmeichel termina carreira aos 39 anos

O guarda-redes dinamarquês Kasper Schmeichel vai terminar a carreira no final da temporada, aos 39 anos, devido a uma grave lesão no ombro, anunciou o jogador, que representa os escoceses do Celtic.

“Quando o meu contrato com o Celtic terminar, em junho, vou encerrar a minha carreira profissional no futebol”, afirmou Schmeichel, em declarações à televisão dinamarquesa TV2.

O internacional dinamarquês explicou que a decisão foi tomada após consultar vários especialistas, que o informaram de que dificilmente voltaria a competir ao mais alto nível.

“Não é divertido, não era assim que gostaria que a minha carreira terminasse. Mas, por outro lado, tudo tem um fim”, acrescentou.

Schmeichel agravou uma lesão sofrida ao serviço da seleção da Dinamarca no encontro frente aos alemães do Estugarda, disputado em fevereiro, relativo ao play-off da Liga Europa.

Filho do antigo guarda-redes Peter Schmeichel, histórico internacional dinamarquês e antigo jogador de Manchester United e Sporting, entre outros, Kasper Schmeichel iniciou a formação no Manchester City.

Ao longo da carreira, representou Leicester, Nice, Anderlecht e Celtic, tendo conquistado a Premier League pelo Leicester, em 2016, e a FA CUP, em 2021.

Pela seleção dinamarquesa, o guarda-redes somou 120 internacionalizações.