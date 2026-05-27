Putellas despede-se do Barcelona: "Será sempre o melhor da minha carreira"

Aos 32 anos, Alexia Putellas despede-se do Barcelona. Num vídeo publicado na terça-feira nas redes sociais do clube, a jogadora confirmou a decisão de sair após 14 temporadas.

Na cerimónia de despedida, realizada esta quarta-feira no Camp Nou, não escondeu a emoção do momento.

"É muito difícil de explicar. Ontem senti um vazio gigante e hoje estou cheia de amor. É a decisão mais importante da minha vida. O que sentia era que tudo o que fosse continuar poderia desvanecer este caminho. Ao levantar a quarta Champions vi que era o momento perfeito para dizer adeus", começou por dizer.

A cerimónia passou pelo percurso da jogadora e culminou numa foto com todos os títulos conquistados no Barcelona.

"Aquela menina que vinha a este estádio com o pai... nunca teria imaginado conseguir tudo o que consegui.", disse.

"O melhor que me aconteceu na minha carreira foi isto. As colegas, a equipa, estas pessoas que se dedicam ao clube, este estádio, os adeptos... isto será sempre o melhor da minha carreira", confessou.

Apesar do adeus, Putellas revelou que irá continuar ligada ao clube.

"Vá onde for, vou continuar ligada à Fundação do Barça, que é incrível todo o trabalho que fazem. Por isso também o Barça é mais do que um clube.", rematou.



Kika Nazareth, internacional portuguesa e companheira de equipa de Putellas, reagiu à saída da capitã.

"Para sempre a melhor do mundo, dentro e fora do campo. Sorte a nossa por termos vivido uma parte da tua história. Obrigada por tanto", escreveu no Instagram.