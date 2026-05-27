- Bola Branca 12h44
- 27 mai, 2026
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Futebol feminino
Putellas despede-se do Barcelona: "Será sempre o melhor da minha carreira"
27 mai, 2026 - 15:25 • Redação*
A internacional espanhola sai do clube culé após 14 temporadas, terminando a passagem com a conquista da quarta Liga dos Campeões.
Aos 32 anos, Alexia Putellas despede-se do Barcelona. Num vídeo publicado na terça-feira nas redes sociais do clube, a jogadora confirmou a decisão de sair após 14 temporadas.
Na cerimónia de despedida, realizada esta quarta-feira no Camp Nou, não escondeu a emoção do momento.
"É muito difícil de explicar. Ontem senti um vazio gigante e hoje estou cheia de amor. É a decisão mais importante da minha vida. O que sentia era que tudo o que fosse continuar poderia desvanecer este caminho. Ao levantar a quarta Champions vi que era o momento perfeito para dizer adeus", começou por dizer.
A cerimónia passou pelo percurso da jogadora e culminou numa foto com todos os títulos conquistados no Barcelona.
"Aquela menina que vinha a este estádio com o pai... nunca teria imaginado conseguir tudo o que consegui.", disse.
"O melhor que me aconteceu na minha carreira foi isto. As colegas, a equipa, estas pessoas que se dedicam ao clube, este estádio, os adeptos... isto será sempre o melhor da minha carreira", confessou.
Apesar do adeus, Putellas revelou que irá continuar ligada ao clube.
"Vá onde for, vou continuar ligada à Fundação do Barça, que é incrível todo o trabalho que fazem. Por isso também o Barça é mais do que um clube.", rematou.
Kika Nazareth, internacional portuguesa e companheira de equipa de Putellas, reagiu à saída da capitã.
"Para sempre a melhor do mundo, dentro e fora do campo. Sorte a nossa por termos vivido uma parte da tua história. Obrigada por tanto", escreveu no Instagram.
O percurso de Alexia
A história de Alexia Putellas com o Barcelona começa muito antes da sua chegada à equipa principal. A jogadora fazia parte de "La Masia", a prestigiada academia do Barcelona, mas, em 2006, é lhe comunicado que não poderia continuar a fazer parte do clube, por não haver escalão para ela.
Putellas parte então para o rival Espanyol, onde chega à equipa principal. No final da época 2011/2012, já ao serviço do Levante, Xavier Llorens, o seu primeiro treinador em Barcelona, reúne-se com ela para que regresse à Catalunha na temporada seguinte. E assim foi.
Ao serviços dos blaugrana disputou 507 partidas e marcou 232 golos aos quais soma 79 assistências. Conquistou 38 títulos, incluíndo quatro Ligas dos Campeões e dez Ligas Espanholas. A nível indvidual foi galardoada com duas Bolas de Ouro e dois prémios The Best.
A jogadora do meio-campo do Barça é a segunda melhor marcadora da história do clube, apenas atrás de Lionel Messi.
Enquanto jogadora do Barcelona, foi também presença regular na seleção espanhola. Foi internacional por 113 vezes e conquistou duas Liga das Nações e um Mundial.
Putellas sai do clube com o estatuto de lenda e deixa um vazio difícil de preencher.
A jogadora deve assinar, após o final da temporada, com as inglesas do London City Lionesses. A partida despedida está agendada para a tarde desta quarta-feira, frente à Real Sociedad.
*texto editado por Hugo Tavares da Silva
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