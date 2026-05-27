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Sem surpresa, Arteta conquista prémio de treinador do ano da Premier League

27 mai, 2026 - 10:49 • Lusa

Basco está no Arsenal desde 2019/20, depois de ter sido adjunto de Pep Guardiola no Manchester City, e conquistou agora a sua primeira Liga inglesa, um título que os 'gunners' não venciam desde 2003/04, ainda sob o comando do francês Arsène Wenger.

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O espanhol Mikel Arteta conquistou o prémio de treinador do ano da Liga inglesa de futebol, depois de conduzir o Arsenal a um título que lhe fugia há 22 anos, anunciou hoje a Premier League.

Arteta, de 44 anos, está no Arsenal desde 2019/20, depois de ter sido adjunto de Pep Guardiola no Manchester City, e conquistou agora a sua primeira Liga inglesa, um título que os 'gunners' não venciam desde 2003/04, ainda sob o comando do francês Arsène Wenger.

O basco é o primeiro treinador a conquistar este galardão ao serviço de um clube no qual tinha estado com jogador, podendo ainda conquistar, esta temporada, a Liga dos Campeões, no sábado, quando vai defrontar o Paris Saint-Germain, detentor do troféu, em Budapeste.

Arteta era um dos seis candidatos ao prémio, juntamente com Keith Andrews (Brentford), Michael Carrick (Manchester United), que substituiu o português Ruben Amorim, Andoni Iraola (Bournemouth), Regis Le Bris (Sunderland) e Pep Guardiola, que vai deixar o Manchester City após 10 temporadas.

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