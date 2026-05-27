Mundial 2030
Van Dijk, De Jong e o "amigo" de Messi na lista dos Países Baixos para o Mundial
27 mai, 2026 - 15:20 • Redação*
O selecionador Ronald Koeman deixou fora nomes como Frimpong, De Vrij e Kees Smit.
Ronald Koeman, o selecionador neerlandês, anunciou esta quarta-feira a lista de 26 convocados que vão representar os Países Baixos no Mundial.
Entre os eleitos estão as estrelas da companhia Virgil van Dijk e Frenkie de Jong, que regressam a mais um campeonato do Mundo. Também está convocado Wout Weghorst, o tal futebolista que marcou dois golos tardios à Argentina nos quartos de final, no Qatar, e que depois foi chamado de "bobo" por Lionel Messi.
Entre as ausências destaca-se Xavi Simons que, devido a lesão, não poderá dar o seu contributo à equipa.
Jeremie Frimpong, com uma época marcada por problemas físicos, também ficou de fora da lista, assim com De Vrij e o jovem Kees Smit.
A 'laranja mecânica' chega ao Mundial com alguns dos seus principais jogadores a recuperar a melhor forma. Jurriën Timber não joga há dois meses, enquanto Memphis Depay e Justin Kluivert voltaram ao terreno de jogo apenas nas últimas semanas.
Nas novidades destacam-se a inclusão de De Roon, ausente das convocatórias nos últimos dois anos, e o estreante Summerville, que, apesar de ter descido de divisão com o West Ham, foi capaz de assinar boas exibições ao serviço do conjunto londrino.
Os neerlandeses estão no grupo F do Mundial e vão defrontar Japão, Tunísia e Suécia.
Os convocados:
Guarda-redes: Mark Flekken, Robin Roefs, Bart Verbruggen;
Defesas: Nathan Aké, Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Jurriën Timber, Micky van de Ven;
Médios: Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Justin Kluivert, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Marten de Roon, Guus Til, Quinten Timber, Mats Wieffer;
Avançados: Brian Brobbey, Memphis Depay, Cody Gakpo, Noa Lang, Donyell Malen, Crysencio Summerville, Wout Weghorst.
*texto editado por Hugo Tavares da Silva
