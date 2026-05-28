"A FIFA legalizou a candonga no Mundial. Bilhetes de 100 euros estão a ser vendidos a 2.500 euros"

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A FIFA com conflitos de interesses e a "legalizar a candonga" na venda de bilhetes no Mundial, o papel dos adeptos dos estádios no condicionamento das decisões do árbitro, as pressões que os próprios sofrem fora do campo estiveram em destaque na 4.ª Conferência Bola Branca.

Numa Tertúlia Bola Branca especial, com o ex-presidente do Comité de Governação da FIFA, mas também com Artur Soares Dias, ex-árbitro internacional, e Lídia Praça, vogal do conselho diretivo da IPDJ, falou-se nos bons e maus exemplos no futebol.

Poiares Maduro considerou que a FIFA é um sistema construído de "cima para baixo", onde o presidente, Gianni Infantino, "tem um poder enorme e basicamente não é responsável perante ninguém".

O ex-ministro explicou como o principal órgão do futebol é, ao mesmo tempo, o regulador do futebol e da atividade económica e social — quem pode jogar, quem se pode licenciar, as regras de contratos entre clubes e jogadores, quem regula as sanções — e o principal operador económico, dando como o exemplo da forma como são vendidos os bilhetes no Mundial deste ano, nos Estados Unidos, Canadá e México.

"A FIFA, na prática, legalizou a candonga. Criou uma plataforma de revenda de bilhetes, em que bilhetes de 100 euros estão a ser vendidos a 2.500 euros. E porque é que a FIFA promove isso? Porque com esta plataforma, recebe uma comissão sobre os bilhetes vendidos. A FIFA deixou de ter qualquer incentivo para limitar a venda de bilhetes no mercado negro, porque legalizou-o e com isso está a ganhar dinheiro", explicou.

Poiares Maduro abandonou o comité da FIFA em 2017, por não ceder a pressões, considerando que sofreu mais pressões no futebol que na política.

Neste comité eram realizados testes de integridade a futuros membros da presidência da FIFA, dando o exemplo da exclusão do então vice-primeiro-ministro da Rússia, Vitaly Mutko, um ano antes da realização do Campeonato do Mundo de 2018, precisamente na Rússia.

O membro do painel falou numa "aplicação seletiva do princípio de neutralidade política", exemplificando que a FIFA não tem problemas em criar um prémio especial para Donald Trump, e que ao mesmo tempo há um silenciamento dos críticos e, por isso, é "muito difícil uma reforma por via interna", e que parte deste conflito de interesses.

Poiares Maduro falou também num estudo sobre as pressões sociais num jogo de futebol, com a ausência do público nos estádios a causar um aumento das oportunidades de golo, cantos e remates à baliza para as equipas da casa durante a pandemia, em relação ao período pós-pandemia.

Já para as decisões do árbitro, e sem o público nos estádios, "os árbitros tomam menos decisões favoráveis às equipas da casa e menos decisões desfavoráveis contra as equipas visitantes". "Isto explica porque assistimos todas as semanas a um processo constante de pressionar no espaço público — por presidentes de clubes, treinadores, jogadores —. Porque essa pressão funciona. Ou nós impedimos essa pressão ou estamos a criar o campeonato paralelo de quem é mais eficaz a condicionar árbitros", afirmou Poiares Maduro.