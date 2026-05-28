Florentino Pérez. “Ainda não falei com Mourinho”

O presidente recandidato do Real Madrid, Florentino Pérez, garante que ainda não falou com José Mourinho.

"Estou a pensar em quem vai ser o treinador, sim. Se tenho um nome? Até dois. O Mourinho é um bom treinador, claramente. Não o vou anunciar porque ainda não falei com ele", disse, em declarações à TVE.

O nome do técnico do Benfica tem sido apontado como sendo o escolhido por Florentino Pérez para treinar os merengues.

No entanto, como o clube blanco vai para eleições no dia 7 de junho não foi ainda oficializado.

Está a decorrer um prazo de 10 dias úteis, até esta sexta-feira, para Benfica ou Mourinho rescindirem o ano de contrato que liga as duas partes a troco de 7 milhões de euros.

Já para o Benfica tem sido apontado o nome de Marco Silva, técnico que tem estado no Fulham, em Inglaterra.