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Neymar falha amigáveis e é dúvida para estreia do Brasil no Mundial
28 mai, 2026 - 14:53 • Redação*
O jogador estava a ser assistido por um desconforto no gémeo quando foi susbstituído por engano frente ao Coritiba. O brasileiro falhou os últimos três jogos do Santos.
O médico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rodrigo Lasmar, confirmou que Neymar Jr. não irá estar disponível para entrar em campo nos amigáveis frente a Panamá e Egito, devido a lesão.
O prognóstico da equipa médica brasileira é diferente do panorama apresentando pelo Santos.
De acordo com o departamento médico do clube, Neymar estava a ser poupado por conta de um edema, uma acumulação de líquidos nos tecidos que provoca inchaço e descoforto, o que não colocaria em causa a participação de Neymar nos trabalhos da seleção.
No entanto, a CBF aponta para um cenário mais grave, uma lesão de grau dois no gémeo, o que obriga o jogador a ficar de fora num período de duas a três semanas, colocando em causa a sua presença no jogo de estreia do Brasil, frente a Marrocos dia 13 de junho. O segundo jogo é contra o Haiti, dia 19.
Neymar vai seguir em tratamento intensivo com a equipa médica da seleção, na esperança de poder vir a participar na estreia da canarinha.
*texto editado por Hugo Tavares da Silva
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