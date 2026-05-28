Neymar falha amigáveis e é dúvida para estreia do Brasil no Mundial

O médico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rodrigo Lasmar, confirmou que Neymar Jr. não irá estar disponível para entrar em campo nos amigáveis frente a Panamá e Egito, devido a lesão.

O prognóstico da equipa médica brasileira é diferente do panorama apresentando pelo Santos.

De acordo com o departamento médico do clube, Neymar estava a ser poupado por conta de um edema, uma acumulação de líquidos nos tecidos que provoca inchaço e descoforto, o que não colocaria em causa a participação de Neymar nos trabalhos da seleção.

No entanto, a CBF aponta para um cenário mais grave, uma lesão de grau dois no gémeo, o que obriga o jogador a ficar de fora num período de duas a três semanas, colocando em causa a sua presença no jogo de estreia do Brasil, frente a Marrocos dia 13 de junho. O segundo jogo é contra o Haiti, dia 19.

Neymar vai seguir em tratamento intensivo com a equipa médica da seleção, na esperança de poder vir a participar na estreia da canarinha.

*texto editado por Hugo Tavares da Silva