  • Bola Branca 18h14
  • 28 mai, 2026
Arábia Saudita

Oficial. Jesus deixa Al Nassr

28 mai, 2026 - 21:12

Técnico ainda não revelou o seu futuro.

O Al Nassr oficializou a saída do treinador Jorge Jesus.

O clube deixou mensagem nas redes sociais. “Que aventura. Que capítulo. Obrigado, mister”, lê-se.

O técnico já tinha adiantado que o jogo que deu o título ao clube seria o último.

“Este é foi o último jogo que fiz no Al Nassr. Agora vou para Portugal, vou passar três ou quatro dias a Portugal e depois penso ir ao Brasil. Podem-me ver no Brasil, mas só a passar férias”.

De recordar que no Al Nassr jogam Cristiano Ronaldo e João Félix.

Não é conhecido o futuro de Jorge Jesus.

