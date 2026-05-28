Oficial. Jesus deixa Al Nassr
28 mai, 2026 - 21:12
Técnico ainda não revelou o seu futuro.
O Al Nassr oficializou a saída do treinador Jorge Jesus.
O clube deixou mensagem nas redes sociais. “Que aventura. Que capítulo. Obrigado, mister”, lê-se.
O técnico já tinha adiantado que o jogo que deu o título ao clube seria o último.
“Este é foi o último jogo que fiz no Al Nassr. Agora vou para Portugal, vou passar três ou quatro dias a Portugal e depois penso ir ao Brasil. Podem-me ver no Brasil, mas só a passar férias”.
De recordar que no Al Nassr jogam Cristiano Ronaldo e João Félix.
Não é conhecido o futuro de Jorge Jesus.
