Abel Ferreira e Artur Jorge goleiam e estão nos "oitavos" da Libertadores

O Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira, e o Cruzeiro, de Artur Jorge, apuraram-se para os oitavos de final da Taça Libertadores, na madrugada desta sexta-feira, com goleadas caseiras a Junior Barranquilla (4-1) e Barcelona de Guayaquil (4-0), respetivamente.

Em São Paulo, Jhon Arias adiantou o Palmeiras logo aos cinco minutos. Luis Muriel empatou para os colombianos meia hora mais tarde, mas Allan repôs a vantagem quatro minutos depois. Aos 44 minutos, Arias bisou. Já na segunda parte, ao minuto 50, Andreas Pereira completou a goleada.

Em Belo Horizonte, o jogo foi ainda mais desequilibrado. Matheus Pereira, que foi formado no Sporting e também jogou pelo Desportivo de Chaves, abriu o marcador aos quatro minutos. Christian ampliou aos 51 e Luis Sinisterra aos 54. O protagonismo, no entanto, era todo de Matheus Pereira, que bisou ao minuto 70 e compôs a goleada da Raposa.

O Palmeiras passa aos oitavos de final no segundo lugar do grupo, com 11 pontos, menos dois que os paraguaios do Cerro Porteño, que vencem o Grupo F, e mais cinco que os peruanos do Sporting Cristal, que são relegados à Taça Sul-Americana. O Junior é eliminado, com quatro pontos.

No Grupo D, o Cruzeiro também passa aos "oitavos" em segundo, a dois pontos do Universidad Católica, do Chile. O Boca Juniores fica em terceiro, com sete pontos, e segue para a Sul-Americana. O Barcelona fica em último, com três pontos, e despede-se das provas continentais.