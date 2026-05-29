Espanha

Andreia Jacinto deixa Real Sociedad

29 mai, 2026 - 18:33 • Carlos Calaveiras

Internacional portuguesa esteve quatro anos no clube basco.

A internacional portuguesa Andreia Jacinto deixa a Real Sociedad, em final de contrato.

O clube basco confirma a saída da médio lusa, de 23 anos, e de mais quatro atletas (Lucía Rodríguez, Emma Ramírez, Claire Lavogez e Lucía Pardo).

Na época passada, Andreia Jacinto esteve em 27 jogos e fez quatro assistências. Ao todo foram quatro temporadas pelo clube basco.

Não é conhecido o futuro de Andreia Jacinto, mas tem sido apontada ao Real Madrid.

